Объявлен самый популярный сейчас российский актер

Аналитики видеосервиса Kion провели массированный опрос, из которого вы узнаете пятерку лидеров. «Водитель-олигарх», фото: кадр из кинофильмаОпрос был приурочен к Международному Дню актера, который отмечается 26 августа*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии