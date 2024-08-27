Объявлен самый популярный сейчас российский актер

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Аналитики видеосервиса Kion провели массированный опрос, из которого вы узнаете пятерку лидеров. «Водитель-олигарх», фото: кадр из кинофильмаОпрос был приурочен к Международному Дню актера, который отмечается 26 августа*.

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