Царьград
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Царьград

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Началось. "Ужасающие удары" неизвестными ракетами – ад по всей Украине. Киев полыхает. "Орешник": Жесточайший ответ Путина. 300 ракет и 500 БЛА

Началось. "Ужасающие удары" неизвестными ракетами – ад по всей Украине. Киев полыхает. "Орешник": Жесточайший ответ Путина. 300 ракет и 500 БЛА

Жесточайший ответ Путина, который анонсировал на днях Дональд Трамп, кажется, начался. Киев полыхает – километровые столбы огня по всей столице, часть города обесточена.

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Комментарии
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Амара Карпова
Цыплят считают по осени💯
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17 час.
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