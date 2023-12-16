В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки

В Краснодарском крае при строительстве дорожной развязки федеральных трасс А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь дорожники обнаружили древний некрополь, где находились более 20 погребений.
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