Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Станислав Курганский
    Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны...Складывается впеч...
  • игорь юрченков
    Пора самим собираться и долбить эту нечистьСкладывается впеч...
  • demyr150648
    Может быть у нас порядок с миграцией, когда полиция в доле. Ну, и кто тогда главный преступник? Абрамович? Или еще не...Складывается впеч...

На самом деле Путин предупредил Эрдогана. И у того уже проблемы с помидорами

На самом деле Путин предупредил Эрдогана. И у того уже проблемы с помидорами

На своей встрече с 16-ю ведущими информационными агентствами мира Владимир Путин ответил и на вопрос турецкого представителя.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Ответы Путина ин. журналистам меня в очередной раз восхитили!!! Не было у нас правителя подобного уровня интеллектуальности, таких многосторонних познаний каждодневно изменяющейся международной жизни: и он во всём осведомлён, во всём у него уже выработана позиция и потому он буквально поразил этих мировых продавцов лжи своей компетентностью... Им есть с кем сравнивать его!!! Он буквально призывал Восток, Африку, Латинскую Америку к решительной  борьбе против остающегося бандитского неоколониализма. Я рукоплескал ему, лёжа на диване! Путин - гений политики!!! Владислав Петряев
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8 час.
Silver Kont
Пора уже прекратить предупреждать пидоргана о готовящихся против него заговорах и хуй с ним, к власти придут более трезвомыслящие люди...
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6 час.
Марина Ванина
👍👍👍👍👍
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5 час.

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