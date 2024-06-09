На самом деле Путин предупредил Эрдогана. И у того уже проблемы с помидорами

ВП

Владислав Петряев

Ответы Путина ин. журналистам меня в очередной раз восхитили!!! Не было у нас правителя подобного уровня интеллектуальности, таких многосторонних познаний каждодневно изменяющейся международной жизни: и он во всём осведомлён, во всём у него уже выработана позиция и потому он буквально поразил этих мировых продавцов лжи своей компетентностью... Им есть с кем сравнивать его!!! Он буквально призывал Восток, Африку, Латинскую Америку к решительной борьбе против остающегося бандитского неоколониализма. Я рукоплескал ему, лёжа на диване! Путин - гений политики!!! Владислав Петряев