На своей встрече с 16-ю ведущими информационными агентствами мира Владимир Путин ответил и на вопрос турецкого представителя.
На самом деле Путин предупредил Эрдогана. И у того уже проблемы с помидорами
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Ответы Путина ин. журналистам меня в очередной раз восхитили!!! Не было у нас правителя подобного уровня интеллектуальности, таких многосторонних познаний каждодневно изменяющейся международной жизни: и он во всём осведомлён, во всём у него уже выработана позиция и потому он буквально поразил этих мировых продавцов лжи своей компетентностью... Им есть с кем сравнивать его!!! Он буквально призывал Восток, Африку, Латинскую Америку к решительной борьбе против остающегося бандитского неоколониализма. Я рукоплескал ему, лёжа на диване! Путин - гений политики!!! Владислав Петряев
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8 час.
Silver Kont
Пора уже прекратить предупреждать пидоргана о готовящихся против него заговорах и хуй с ним, к власти придут более трезвомыслящие люди...
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6 час.
Марина Ванина
👍👍👍👍👍
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5 час.
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