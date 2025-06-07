Илон Маск, король Техаса

Как вы уже наверняка знаете, Илон Маск рассорился в прямом эфире с Дональдом Трампом. Размолвка серьёзная: Маск сказал, что Трамп посещал тот самый мерзкий остров, а Трамп слегка завуалированно обвинил Маска в воровстве бюджетных средств.