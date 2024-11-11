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В чьих интересах суды разоряют Агрохолдинг Васюринский

В чьих интересах суды разоряют Агрохолдинг Васюринский

Арест имущества и счетов по иску одного из пайщиков парализовал деятельность крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Кубани: под угрозой срыва оказались уборочные и посевные работы, сотни тружеников рискуют остаться без зарплаты, а отсутствие возможности закрывать финансовые обязательства и платить налоги подталкивает агрохолдинг к банкротству.

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