В чьих интересах суды разоряют Агрохолдинг Васюринский

Арест имущества и счетов по иску одного из пайщиков парализовал деятельность крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Кубани: под угрозой срыва оказались уборочные и посевные работы, сотни тружеников рискуют остаться без зарплаты, а отсутствие возможности закрывать финансовые обязательства и платить налоги подталкивает агрохолдинг к банкротству.