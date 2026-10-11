Александр Лебедев: о бизнесе с Китаем, туристах и интересе к Крыму

В Крыму готовятся запустить совместное с Китаем производство эфиромасличных и лекарственных культур. О том, насколько сложно российским компаниям работать с китайскими партнёрами, чем регион интересен бизнесу из КНР и на что стоит обратить внимание крымчанам, — в интервью с экспертом по странам Азии Александром Лебедевым.
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