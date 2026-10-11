Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

8 подписчиков

Александр Лебедев: о бизнесе с Китаем, туристах и интересе к Крыму

Александр Лебедев: о бизнесе с Китаем, туристах и интересе к Крыму

В Крыму готовятся запустить совместное с Китаем производство эфиромасличных и лекарственных культур. О том, насколько сложно российским компаниям работать с китайскими партнёрами, чем регион интересен бизнесу из КНР и на что стоит обратить внимание крымчанам, — в интервью с экспертом по странам Азии Александром Лебедевым.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым