Александр Лебедев: о бизнесе с Китаем, туристах и интересе к Крыму

В Крыму готовятся запустить совместное с Китаем производство эфиромасличных и лекарственных культур. О том, насколько сложно российским компаниям работать с китайскими партнёрами, чем регион интересен бизнесу из КНР и на что стоит обратить внимание крымчанам, — в интервью с экспертом по странам Азии Александром Лебедевым.