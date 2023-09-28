Сторож зоопарка заглянул проверить маленькую дверь, когда из нее выскочил бегемот размером с автобус: видео

Охранник-новичок зоопарка зашел в темный вольер и заглянул в маленькую дверь. Он думал увидеть перед собой кладовку, но из крошечного прохода на него неожиданно выскочил огромный бегемот размером со школьный автобус.
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