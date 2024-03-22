Семинар-практикум для воспитателей дошкольного образования ´Экологический мост´.

20 марта 2024 года в детском саду с целью повышения профессиональной компетентности воспитателей дошкольного образования по вопросам формирования у воспитанников основ экономного и бережного использования природных ресурсов прошел семинар-практикум ´Экологический мост´.
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