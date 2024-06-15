Астронавты NASA задержались на МКС из-за неполадок корабля компании Boeing

Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задержались на Международной космической станции (МКС) в связи с техническими неполадками в системах космического корабля Starliner компании Boeing.
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