Втирали очки не только нам, но и Путину: Доклад курского чиновника снова актуален

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Из этого документа становится понятно, что, когда ВСУ вошли в регион огромными силами и в первые же дни оккупировали почти три десятка населенных пунктов, в Кремль летели "очень приятные, обнадёживающие новости".