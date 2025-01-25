ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Коваленкова
    Всех чиновников гнать! Без права! Только мытьтуалеты!У Тахмины Самадов...
  • Виктор Хованов
    Не мешало бы Саралидзе тоже проверить на законность получения гражданства. Пусть лоббирует получение сразиатскими миг...У Тахмины Самадов...
  • Евгений Мангуш
    Во время Второй Мировой холокосту подверглись со стороны нацизма многие нации, которые пострадали сильнее евреев, но ...У Тахмины Самадов...

Втирали очки не только нам, но и Путину: Доклад курского чиновника снова актуален

Втирали очки не только нам, но и Путину: Доклад курского чиновника снова актуален

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Из этого документа становится понятно, что, когда ВСУ вошли в регион огромными силами и в первые же дни оккупировали почти три десятка населенных пунктов, в Кремль летели "очень приятные, обнадёживающие новости".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав 5
Воспитать надо было маршала Жукова да поздно ужею
Ответить
3 час.
Александр Шипилов
Почему до сих пор нет реакции на преступные действия генералов, глав администраций и всех тех кто докладывал липу.
Ответить
2 час.
Виктор Борисов
А  кая  еще  реакция   Вам нужна?  Там  все свои   ...а  они своих  не сдают
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх