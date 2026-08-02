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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Влахович откладывает переход в «Бешикташ» в надежде на «Барсу». Турки ждут ответа до 10 августа

Душан Влахович вновь попросил « Бешикташ » отложить принятие решения по контракту, поскольку рассчитывает получить предложение от «Барселоны», сообщает Diario Sport.

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