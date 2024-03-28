No Limits: правительство перекроет выгодный канал ввоза иномарок с 1 апреля

Отмечается, что накануне комиссия ЕАЭС выпустила пресс-релиз, в котором говорилось о переносе на 1 апреля 2025 года изменений в порядке заполнения "транзитной декларации на товары, а также применения структур и форматов отдельных таможенных документов".
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