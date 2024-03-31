14 звезд, которые выбрали настолько крутую обувь, что мы аж дар речи потеряли

Знаменитости знают, что ни один их образ не остается без внимания публики. Поэтому любой выход в свет или публикация в соцсетях — отличная возможность продемонстрировать причудливый наряд, а иногда и оригинальную обувь.
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