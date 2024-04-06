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Apple подала апелляцию на запрет Apple Watch на 916 страницах Apple подала апелляцию на ...

Apple подала апелляцию на запрет Apple Watch на 916 страницах Apple подала апелляцию на ...

Apple подала апелляцию на запрет Apple Watch на 916 страницахApple подала апелляцию на решение Комиссии по международной торговле США (ITC) запретить продажи на территории США смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 с функцией определения уровня кислорода в крови.

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