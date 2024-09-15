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Весь персонал Annapurna Interactive подал в отставку. После неудачных переговоров

Весь персонал Annapurna Interactive подал в отставку. После неудачных переговоров

Сообщается об увольнении всего персонала Annapurna Interactive после неудачной попытки отделенияПо данным СМИ, весь персонал издателя игр Annapurna Interactive покинул компанию после неудачной попытки выделить игровое подразделение в самостоятельную структуру.

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