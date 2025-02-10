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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил традиционный для выходного дня объезд по столице округа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил традиционный для выходного дня объезд по столице округа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил традиционный для выходного дня объезд по столице округа. Он посетил образовательный центр «Триумф» и региональную дежурно-диспетчерскую службу, оценил ход работ по строительству мерзлотника и обсудил с главой Салехарда Алексеем Титовским развитие площади Победы.

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