Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил традиционный для выходного дня объезд по столице округа. Он посетил образовательный центр «Триумф» и региональную дежурно-диспетчерскую службу, оценил ход работ по строительству мерзлотника и обсудил с главой Салехарда Алексеем Титовским развитие площади Победы.