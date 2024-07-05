В случае успеха на президентских выборах в США Дональда Трампа политика Соединенных Штатов претерпит серьезное переформатирование.
Политолог Дудаков: Трамп в случае победы переформатирует политику США
Комментарии
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Evgenija Palette
Чтобы он потом ( в случае победы) ни переформатировал, НАМ ОТ ЭТОГО ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ. У него - идея фикс - СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ. Это он и будет делать любыми средствами. Да и не позволят ему сделать в направлении лояльности к нам ни одного шага. Уймите, своих филологов. ПРИШЛА ПОРА ПРАГМАТИЗМА... ( ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА - С КИШЛАКАМИ...).
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