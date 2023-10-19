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Боец ВС РФ продолжил командовать штурмовиками, несмотря на ранение

Боец ВС РФ продолжил командовать штурмовиками, несмотря на ранение

Скриншот видео Корреспондент "Известий" Мери Бадунц побывала на позициях ВС РФ в районе населенного пункта Работино и пообщалась с бойцами, которые каждый день, не щадя собственной жизни ведут активные бои против ВСУ.

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