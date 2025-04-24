Италия начала готовиться к неизбежному давлению со стороны НАТО

Правительство Италии начало готовиться к неизбежному давлению со стороны НАТО и Европейского союза (ЕС) из-за своего плана по достижению целевого показателя расходов на оборону альянса в размере двух процентов ВВП.
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