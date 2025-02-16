Песков назвал разговор Путина и Трампа мощным сигналом к диалогу о мире

REUTERS/Kevin Lamarque Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал мощным сигналом о готовности Москвы и Вашингтона вести диалог о мире, а не о войне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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