Песков назвал разговор Путина и Трампа мощным сигналом к диалогу о мире

REUTERS/Kevin Lamarque Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал мощным сигналом о готовности Москвы и Вашингтона вести диалог о мире, а не о войне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.