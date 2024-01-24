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Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме - объявлен план "Ковёр"

Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме - объявлен план "Ковёр"

После ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе все службы и ведомства проявляют бдительность.После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, в Краснодарском крае объявлен план "Ковёр".

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