Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме - объявлен план "Ковёр"

После ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе все службы и ведомства проявляют бдительность.После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, в Краснодарском крае объявлен план "Ковёр".
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