Ливерную колбасу готовлю по рецепту, которому научила меня мама, не идет ни в какое сравнение с магазинной

автору этого вранья - ты можешь сто раз стирать мои высказывания, от этого правды не станет меньше... а то, что ты боишься этой Правды удаление моего текста и характеризует тебя ка ЛЖЕЦА!!!

Владимир

Рецепт сильно упрощенный, адаптированный для домашнего приготовления. Понятно, что не сравнится с советской яичной ливерной, которая была в Москве и Питере по 1.90 за кило с масляной прослойкой под черевой, скорее похожа на ливерную, которая была в Мурманске по 48 копеек. Я такую делал - это вкусно, лучше использовать миксер, а н мясорубку, но это уже профессиональное оборудование. На мясорубке вкусно, только грубовато.