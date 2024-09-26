Домашняя ливерная колбаса получается очень вкусной и, конечно же, не идет ни в какое сравнение с магазинной.
Ливерную колбасу готовлю по рецепту, которому научила меня мама, не идет ни в какое сравнение с магазинной
Комментарии
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Ингерман Ланская
автору этого вранья - ты можешь сто раз стирать мои высказывания, от этого правды не станет меньше... а то, что ты боишься этой Правды удаление моего текста и характеризует тебя ка ЛЖЕЦА!!!
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8 час.
Виктор Белогорцев
ох и ТРЕПЛО ЖЕ ты вонючее, нищее как тв сумела выжить в голодной стране, похоже воровством промышляла, иначе бы сдохла с голодухи
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7 час.
Владимир
Рецепт сильно упрощенный, адаптированный для домашнего приготовления. Понятно, что не сравнится с советской яичной ливерной, которая была в Москве и Питере по 1.90 за кило с масляной прослойкой под черевой, скорее похожа на ливерную, которая была в Мурманске по 48 копеек. Я такую делал - это вкусно, лучше использовать миксер, а н мясорубку, но это уже профессиональное оборудование. На мясорубке вкусно, только грубовато.
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5 час.
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