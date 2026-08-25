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Урманнан нинди агачларны җыеп алып кайтырга ярый?

Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы урманда корыган ботакларны җыю тәртибе турында аңлатты.

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