Фолиевая кислота может устранить аутизм?

Один из самых актуальных и спорных вопросов в современной медицине: почему резко возросло число случаев аутизма? Это расстройство характеризуется нарушениями развития нервной системы и разнообразными клиническими проявлениями.
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