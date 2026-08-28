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The Economic Tsar Who Built Modern China-And Whose Reforms The CCP Is Dismantling

The Economic Tsar Who Built Modern China-And Whose Reforms The CCP Is Dismantling

The Economic Tsar Who Built Modern China-And Whose Reforms The CCP Is Dismantling Authored by Heng He via The Epoch Times, Former Chinese Premier Zhu Rongji, the hard-edged reformer who engineered China's rise from planned-economy backwater to global manufacturing giant, died this month at the age of 97.

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