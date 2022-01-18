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"Опять мажоры": что творят владельцы дорогих коттеджей в городе

"Опять мажоры": что творят владельцы дорогих коттеджей в городе

В социальной сети Instagram revizzorro_uss (12+) жительница Уссурийска опубликовала свой "крик души", который связан с владельцем одного из коттеджей.

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