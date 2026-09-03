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Газета.ру

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Директор ЦРПТ Юсупов: хлеб в России маркировать не планируют

Директор ЦРПТ Юсупов: хлеб в России маркировать не планируют

В России пока не планируют вводить маркировку «Честный знак» на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.

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