Директор ЦРПТ Юсупов: хлеб в России маркировать не планируют

В России пока не планируют вводить маркировку «Честный знак» на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.