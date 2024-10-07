От помощника до президента. Лучшие цитаты и истории из жизни Путина к его 72-летию

Во время своей крайней инаугурационной речи в 2024 году Путин назвал цели на шесть лет вперед и заявил, что "прежде всего – народосбережение" 7 октября 2024 года исполняется 72 года президенту России Владимиру Путину.
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