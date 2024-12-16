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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео К...

Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео К...

Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видеоКомпания Asus, как и другие производители материнских плат, пока не анонсировала модели среднего ценового сегмента для процессоров Intel Arrow Lake-S.

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