Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео К...

Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видеоКомпания Asus, как и другие производители материнских плат, пока не анонсировала модели среднего ценового сегмента для процессоров Intel Arrow Lake-S.
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