Pixel Storm анонсировала масштабное обновление «Небесная одиссея» для War Thunder

Греческая линейка охватывает период от поршневых машин, таких как бомбардировщик SB2C-5 Helldiver, поставлявшийся в Грецию с 1949 года, до современных истребителей Rafale EG с активной фазированной антенной решёткой.
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