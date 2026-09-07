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Регионы России

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Pixel Storm анонсировала масштабное обновление «Небесная одиссея» для War Thunder

Pixel Storm анонсировала масштабное обновление «Небесная одиссея» для War Thunder

Греческая линейка охватывает период от поршневых машин, таких как бомбардировщик SB2C-5 Helldiver, поставлявшийся в Грецию с 1949 года, до современных истребителей Rafale EG с активной фазированной антенной решёткой.

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