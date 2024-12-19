Столкновение поездов в Мурманской области: погибли два человека, больше 30 пострадали

Грузовой и пассажирский составы столкнулись вечером 18 декабря. Среди возможных причин — техническая неисправность и ошибка машинистаМашиниста и его помощника задержали из-за столкновения поездов в Мурманской области.
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