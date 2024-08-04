Всё ещё непобеждённый: Умар Нурмагомедов взял верх над Кори Сэндхагеном на турнире UFC в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов сломил сопротивление Кори Сэндхагена на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби. Россиянин превзошёл соперника по значимым ударам, исполнил пять тейкдаунов и взял верх единогласным решением судей, продлив серию без поражений до 18 боёв.