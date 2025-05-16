Согласно данным, опубликованным в картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Московской области вынес решение в пользу Wildberries по иску к «ВБ девелопмент», проектной организации, […] The post Арбитражный суд поддержал иск Wildberries к «ВБ девелопмент» first appeared on LentaMsk.
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