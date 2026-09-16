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Культуромания

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Гергиев представит «Мефистофеля» на сцене Большого театра

Гергиев представит «Мефистофеля» на сцене Большого театра

26, 27 и 29 сентября на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоятся премьерные показы оперы Арриго Бойто «Мефистофель».

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