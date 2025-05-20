За вспышку инфекции в лицее УрФУ будут судить сотрудницу компании-подрядчика. Она ходила на работу больной

Стало известно, кто пойдет под суд после массового заболевания учащихся СУНЦ УрФУ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание» – именно эта компания готовила обеды для лицеистов.