За вспышку инфекции в лицее УрФУ будут судить сотрудницу компании-подрядчика. Она ходила на работу больной

Стало известно, кто пойдет под суд после массового заболевания учащихся СУНЦ УрФУ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание» – именно эта компания готовила обеды для лицеистов.
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