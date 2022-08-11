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Эксперты оценили доступность недвижимости в Челябинске

Эксперты оценили доступность недвижимости в Челябинске

Мегаполис идет вровень с Екатеринбургом. «Глав.Индекс» представил свежий рейтинг. На этот раз телеграм-канал расположил крупные города Уральского федерального округа по доступности недвижимости – способности жителей приобрести квартиру или дом.

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