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Эшли Парк из «Эмили в Париже» эксклюзивно посетила показ YANINA Couture в Париже

Эшли Парк из «Эмили в Париже» эксклюзивно посетила показ YANINA Couture в Париже

Показ российского дизайнера прошел 7 июля в рамках Недели высокой моды в Париже. Мэрилин Фитусси и Эшли Парк (в образах YANINA Couture) предоставлено Пресс-службойАктриса появилась на мероприятии специально — ее визит был приурочен исключительно к премьере коллекции «Провокация» сезона FW'2026/27.

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