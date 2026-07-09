Эшли Парк из «Эмили в Париже» эксклюзивно посетила показ YANINA Couture в Париже

Показ российского дизайнера прошел 7 июля в рамках Недели высокой моды в Париже. Мэрилин Фитусси и Эшли Парк (в образах YANINA Couture) предоставлено Пресс-службойАктриса появилась на мероприятии специально — ее визит был приурочен исключительно к премьере коллекции «Провокация» сезона FW'2026/27.