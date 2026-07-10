"Давайте не повторять синдром гречки!". Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что его водитель отстоял 7 часов за бензином

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил в своём телеграм-канале, что водитель его служебной машины отстоял в очереди за бензином семь часов, и призвал общественность "не повторять синдром гречки".
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