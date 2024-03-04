В Красноярском крае поставлен надежный заслон пожарам

Сегодня одной из самых злободневных становится тема борьбы с огненной стихией. Ситуация улучшилась Более ста человек (очно и в режиме видеоконференцсвязи) приняли участие в заседании секции по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии