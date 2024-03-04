В Красноярском крае поставлен надежный заслон пожарам

Сегодня одной из самых злободневных становится тема борьбы с огненной стихией. Ситуация улучшилась Более ста человек (очно и в режиме видео­конференц­связи) приняли участие в заседании секции по вопросам строительства, жилищно-­коммунального хозяйства, ГО и ЧС Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края.