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Член президиума БиГ отметил, что проигравший в выборах имеет право злиться

Член президиума БиГ отметил, что проигравший в выборах имеет право злиться

Тот, кто проигрывает, имеет право злиться, так прокомментировал протесты оппозиции председатель партии «Содружество независимых социал-демократов» и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, 7 октября сообщает информагентство N1.

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