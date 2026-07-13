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Не кошки и не собаки: почему козлята — это любовь с первого взгляда

Не кошки и не собаки: почему козлята — это любовь с первого взгляда

Первым одомашненным животным в истории человечества стала не кошка и не собака, а коза. Люди начали искать способы защиты от грызунов и охраны жилья гораздо позже, чем оценили практическую пользу от этих парнокопытных.

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