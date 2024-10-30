Жена Брюса Уиллиса рассказала о быстром ухудшении здоровья "крепкого орешка"

Актриса Эмма Хемминг говорит о том, что деменция Брюса Уиллиса стремительно прогрессирует.По словам Хемминг, она и Брюс решились рассказать о его страшном диагнозе знаменитости, чтобы повысить общественную осведомлённость о том, что такое деменция.