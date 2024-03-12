В следующем месяце с космодрома Восточный в полёт отправится первая модернизированная Ангара-А5М

﻿﻿В носитель было внесено множество изменений, наиболее важным из которых стал новый двигатель РД-191М, тяга которого увеличилась со 196 тс (212,6 тс в вакууме) до 217,4 тс на уровне моря и 234 тс на уровне моря вакуум.