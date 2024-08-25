Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

643 подписчика

Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова

Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова

Французская сторона уклоняется от взаимодействия по этому вопросу, подчеркнули в дипмиссииПосольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх