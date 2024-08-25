Посольство России во Франции потребовало от Парижа обеспечить защиту прав Дурова

Французская сторона уклоняется от взаимодействия по этому вопросу, подчеркнули в дипмиссииПосольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.