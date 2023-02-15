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Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 26-я в сезоне

Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 26-я в сезоне

Андрей Василевский отразил 43 из 46 бросков «Колорадо» и выиграл серию буллитов. Вратарь «Тампы» сыграл в матче против «Эвеланш» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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