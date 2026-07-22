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SPLETNIK

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Елизавета Арзамасова с мужем Ильёй Авербухом, Виктория Лопырёва, Анна Седокова посетили открытие ресторана "Рубель"

Елизавета Арзамасова с мужем Ильёй Авербухом, Виктория Лопырёва, Анна Седокова посетили открытие ресторана "Рубель"

В ГУМе на месте легендарного Bosco cafe открылся новый ресторан русской кухни "Рубель" Антона Пинского с партнёрами, и гостями открытия стали: Елизавета Арзамасова с мужем Ильёй Авербухом, Виктория Лопырёва, Анна Седокова, Анастасия Винокур, Карина Нигай, прима и премьер Большого театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Алиса Рубан, Алина Буре, Кристина и Дмитрий Викулины.

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