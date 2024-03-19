Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается войны. Политик думает, что если Ереван не исполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных населенных пунктов, то произойдет война, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
Пашинян высказался о ситуауции с Азербайджаном
Комментарии
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tsan tsan
С большим упорством дважды избранный армянским народом Пашинян с достойным упорством ищет приключения на филейные части граждан, за него голосовавши. Похоже, что его упорство будет не безответным.
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