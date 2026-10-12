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Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева

Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева

Текущая активизация ударов по украинской инфраструктуре обусловлена исключительно стратегической выгодой России и кратным ростом возможностей отечественного ВПК.

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