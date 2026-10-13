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Галактионов рассказал, почему не выпустил Комличенко на проигранный матч с «Акроном»

Галактионов рассказал, почему не выпустил Комличенко на проигранный матч с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру футболистов своей команды после поражения от «Акрона» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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